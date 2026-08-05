Demi Vollering (FDJ United – Suez) a remporté, ce mercredi, la 5ème étape du Tour de France Femmes 2026. Dans l’ascension du Col de Durbize (3.7 km à 5.8 %), la FDJ United – Suez accélère en tête de peloton pour préparer l’attaque de Demi Vollering. Seules Kasia Niewiadoma (CANYON//SRAM) et la maillot jaune Marlen Reusser (Movistar Team) sont capables de suivre la championne d’Europe. Pauline Ferrand-Prévot (Team Visma | Lease a Bike) ne peut pas suivre le rythme des favorites.

#TDFF2026 | 🇫🇷 Pauline Ferrand-Prévot distancée ! ❌ La Française ne peut pas suivre le train des autres favorites dans le col de Durbize. 📺 Le direct : https://t.co/AgCfYNlXf7 pic.twitter.com/zsxz15dprg — francetvsport (@francetvsport) August 5, 2026

Sur les pentes du Mont Brouilly (2.9 km à 7.6%), dernière ascension du jour, Demi Vollering accélère à nouveau, mais ne parvient pas à distancer Niewiadoma et Reusser, qui a perdu quelques mètres au sommet de l’ascension, avant de revenir dans la descente. Demi Vollering s’impose au sprint à Belleville-en-Beaujolais au sprint devant Marlen Reusser et Kasia Niewiadoma, qui avait tenté d’anticiper dans la dernière ligne droite. Reusser conserve son maillot jaune de leader, 12″ devant Vollering. Pauline Ferrand-Prévot cède 2:35″ au trio de tête et pointe désormais à près de cinq minutes de Reusser.

#TDFF2026 | Demi Vollering s’impose sur cette 5e étape au terme d’une explication entre championnes ! 💪👑 📺 Suivez le vélo club en direct : https://t.co/AgCfYNlXf7 pic.twitter.com/oXxlnIKPMD — francetvsport (@francetvsport) August 5, 2026

Le classement de la 5ème étape du Tour de France Femmes 2026

Demi Vollering Marlen Reusser Kasia Niewiadoma

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