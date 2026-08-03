Le peloton quite la Suisse direction la France et le Jura. Voici la présentation de la 3ème étape du Tour de France Femmes 2026.

Marion Rousse : « Avec 2 400 m de dénivelé et, d’emblée, le col de la Faucille (11,4 km à 6,3%), cette étape jurassienne permettra d’entrer plus avant dans le vif du sujet. Les baroudeuses y trouveront un beau terrain d’expression, ponctué, en quittant Morbier, par le col de la Savine (5,6 km à 5,1%) puis par la côte de Chaux- Champagny (1,8 km à 6,4%) à 25 km du but. Reste à savoir si une échappée survivra jusqu’à l’arrivée, identique à celle de la 19e étape du Tour de France 2023. »

Départ fictif : 13 h 25

Arrivée prévisionnelle : 17 h 40

Nos favoris : Lorena Wiebes, Marianne Vos, Kim Le Court-Pienaar, Lotte Kopecky.

Comment suivre l’étape ? Dès 15 h 50 sur France 2 et Eurosport 1.