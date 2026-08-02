Lorena Wiebes (Team SD Worx – Protime) a remporté, ce dimanche, la 2ème étape du Tour de France Femmes 2026. À 40 kilomètres de l’arrivée, Riejanne Markus (Lidl-Trek) passe à l’offensive. La Néerlandaise réalise un numéro et résiste bien au retour du peloton, mais elleest finalement reprise dans le dernier kilomètre. Lorena Wiebes s’impose facilement à Genève et conforte son maillot jaune de leader, après sa victoire sur la 1ère étape ce samedi. Elle devance Elisa Balsamo (Lidl-Trek) et Marianne Vos (Team Visma | Lease a Bike).
Lorena Wiebes remet ça ! La maillot jaune remporte facilement le sprint à Genève et conserve la tête du classement général 👏 #TDFF2026 pic.twitter.com/kxKZG21eQf
— Eurosport France (@Eurosport_FR) August 2, 2026
Le classement de la 2ème étape du Tour de France Femmes 2026
- Lorena Wiebes
- Elisa Balsamo
- Marianne Vos
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