Lorena Wiebes (Team SD Worx – Protime) a remporté, ce dimanche, la 2ème étape du Tour de France Femmes 2026. À 40 kilomètres de l’arrivée, Riejanne Markus (Lidl-Trek) passe à l’offensive. La Néerlandaise réalise un numéro et résiste bien au retour du peloton, mais elleest finalement reprise dans le dernier kilomètre. Lorena Wiebes s’impose facilement à Genève et conforte son maillot jaune de leader, après sa victoire sur la 1ère étape ce samedi. Elle devance Elisa Balsamo (Lidl-Trek) et Marianne Vos (Team Visma | Lease a Bike).

Le classement de la 2ème étape du Tour de France Femmes 2026

  1. Lorena Wiebes
  2. Elisa Balsamo
  3. Marianne Vos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Crédit : ASO