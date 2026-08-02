Rasmus Søjberg Pedersen (Danemark) a remporté, ce dimanche , la 5ème étape du Tour du Danemark 2026. Au terme de ce dernier jour de course, le coureur de la Décathlon CMA CGM, qui court sous les couleurs de la sélection danoise cette semaine, s’est imposé au sprint devant Max Walscheid (Lidl-Trek) et Tom Crabbe (Team Flanders – Baloise). Le sprint final a été perturbé par une grosse chute dans le peloton. Vainqueur des trois premières étapes, Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) remporte le classement général de ce Tour du Danemark 2026. Lukas Kubis (Unibet Rose Rockets) et Henrik Pedersen (Uno-X Mobility) complètent le podium final tandis que Christophe Laporte (Team Visma | Lease a Bike) prend la quatrième place.

Le titre pour Wout van Aert, la dernière étape pour Rasmus Søjberg Pedersen, qui n’a pas été pris dans l’énorme chute collective avant l’arrivée 🤕 pic.twitter.com/MAKr3BG5SX — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 2, 2026

Le classement de la 5ème étape du Tour du Danemark 2026