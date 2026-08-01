148 km de course entre Aigle et Genève au programme ce dimanche. Voici la présentation de la 2ème étape du Tour de France Femmes 2026

Marion Rousse : « En passant par Montreux, le vignoble vaudois sera abordé, non sans difficulté, en sens inverse de la veille pour contourner Lausanne. De courtes ascensions rythmeront ensuite la course, d’abord en milieu d’étape (2 km à 6%) puis à une cinquantaine de kilomètres de l’arrivée (2,3 km à 6,5%) et, enfin, par un double casse-pattes près de Begnins. Mais ce ne sera certainement pas assez pour empêcher un regroupement dans le final et sans doute un sprint sur le quai du Mont-Blanc. »

Départ fictif : 14 h 20

Arrivée prévisionnelle : 17 h 47

Nos favoris : Lorena Wiebes, Elisa Balsamo, Charlotte Kool, Marianne Vos.

Comment suivre l’étape ? Dès 15 h 50 sur France 2 et Eurosport 1.