Le peloton s’élance de Lausanne ce samedi pour le Grand Départ. Voici la présentation de la 1ère étape du Tour de France Femmes 2026.

Marion Rousse : « Puncheuse ou sprinteuse ? Il faudra sans doute maîtriser ces deux qualités pour s’adjuger le premier Maillot Jaune 2026… Après une boucle les conduisant vers le lac de Neuchâtel, les coureuses devront avoir de bonnes jambes pour affronter deux ascensions successives sur le chemin du retour. À Lausanne, les choses se corseront une dernière fois avec les 2,5 km d’une côte à 4,6 % qui conditionnera la dernière ligne droite et l’arrivée place Saint-François. »

Départ fictif : 14 h 15

Arrivée prévisionnelle : 17 h 44

Nos favoris : Lorena Wiebes, Marianne Vos, Kim Le Court-Pienaar, Célia Gery.

Comment suivre l’étape ? Dès 15 h 50 sur France 2 et Eurosport 1.