Lorena Wiebes (Team SD Worx – Protime) a remporté, ce samedi, la 1ère étape du Tour de France Femmes 2026. Dans l’ascension finale de la côte Saint-François (2,6 km à 4,6 %), Célia Gery (FDJ United – Suez) place une attaque mais le championne de France ne parvient pas à faire la diffèrence. Grande favorite du jour, Lorena Wiebes s’impose au sprint à Lausanne et s’offre le premier maillot jaune de ce Tour de France Femmes, comme lors de la première édition en 2022. Elle devance Kim Le Court-Pienaar (AG Insurance – Soudal Team) et Demi Vollering (FDJ United – Suez). Pauline Ferrand-Prévot (Team Visma | Lease a Bike) prend la 8ème place.

Le premier maillot jaune du #TDFF2026 est pour Lorena Wiebes ! pic.twitter.com/yJmkfgu2vh — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 1, 2026

Le classement de la 1ère étape du Tour de France Femmes 2026

Lorena Wiebes Kim Le Court-Pienaar Demi Vollering

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