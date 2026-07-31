Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) a remporté, ce vendredi, la 3ème étape du Tour du Danemark 2026. Sur le circuit final, un groupe de favoris se détache à l’avant de la course. Dans l’ascension finale de Velje, Wout van Aert accélère dès le pied et finit par distancer tous ses concurrents. Maillot bleu de leader sur les épaules, Wout van Aert s’impose pour la troisième fois en trois jours. Il devance Lukas Kubis (Unibet Rose Rockets) et son coéquipier Christophe Laporte. Van Aert conforte son avance en tête du classement général avec 20″ d’avance sur Kubis.

A perfect three from three 🥇 Wout van Aert continued his dominant Tour of Denmark with a third consecutive stage victory, further extending his race lead, on Stage 3 of the Tour of Denmark. 💙 pic.twitter.com/Kcap0xJEKN — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 31, 2026

Le classement de la 3ème étape du Tour du Danemark 2026

Wout van Aert Lukas Kubis Christophe Laporte

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