Un parcours accidenté attend le peloton sur les routes du Beaujolais ce mercredi. Voici la présentation de la 5ème étape du Tour de France Femmes 2026.

Marion Rousse : « En quittant le terroir mâconnais (pouilly-fuissé, saint-véran…), les coureuses s’attaqueront aux 2 850 m de dénivelé d’un exigeant concentré de Beaujolais. Deux versants du col de Gerbet précèderont plusieurs grimpées qui traversent des appellations réputées, du saint-amour au villié-morgon. Le final, abordé par Chiroubles et une difficulté en deux paliers progressifs (1,3 km à 7,1% puis 1,2 km à 9,7%), érigera le Mont Brouilly et ses 3 km à 7,7 % en juge de paix à 10 km de l’arrivée. »

Départ ficitif : 13 h 45

Arrivée prévisionnelle : 17 h 41

Nos favoris : Kim Le Court-Pienaar, Demi Vollering, Puck Pieterse, Célia Gery.

Comment suivre l’étape ? Dès 13 h 40 sur France 2 et Eurosport 1.