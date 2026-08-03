Sigrid Ytterhus Haugset (Uno-X Mobility) a remporté, ce lundi, la 3ème étape du Tour de France Femmes 2026. Alors qu’aucune échappée n’est parvenue à se détacher en début de course, Sigrid Ytterhus Haugset décide d’y aller en solitaire à 88 km de l’arrivée. La championne de Norvège creuse rapidement l’écart sur le peloton. Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime) décide d’attaquer à son tour à 75 km de l’arrivée. La Belge finit par revenir à moins de vingt secondes dans les derniers kilomètres mais elle finit par céder dans le final.

#TDFF2026 | 🇲🇺 Kim Le Court fait le forcing dans Côte de Chaux-Champagny ! Demi Vollering et Pauline Ferrand-Prévot sont là ! 📺 Le direct : https://t.co/AgCfYNlXf7 pic.twitter.com/tGUaFUOLvo — francetvsport (@francetvsport) August 3, 2026

Sigrid Ytterhus Haugset s’impose en solitaire à Poligny au terme d’un numéro de 88 km en solitaire. La championne de Norvège devance Lotte Kopecky. Marianne Vos (Team Visma | Lease a Bike) règle le sprint du peloton et prend la 3ème place à 2:48″. Sigrid Ytterhus Haugset fait coup double et s’empare du maillot jaune de leader, 2:02″ devant Kim Le Court-Pienaar (AG Insurance – Soudal Team) avant le CLM individuel ce mardi. Plusieurs favorites ont attaqué dans la Côte de Chaux-Champagny, sans parvenir à faire la diffèrence.

#TDFF2026 | 🇳🇴 INCROYABLE ! Sigrid Haugset s’impose en solitaire à Poligny et va s’emparer du maillot jaune ! Elle vient de faire 88km en solitaire ! 📺 Le direct : https://t.co/AgCfYNlXf7 pic.twitter.com/ytdWiejplE — francetvsport (@francetvsport) August 3, 2026

Le classement de la 3ème étape du Tour de France Femmes 2026

Sigrid Ytterhus Haugset Lotte Kopecky Marianne Vos

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