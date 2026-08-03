CLM individuel de 21 km au programme ce mardi. Voici la présentation de la 4ème étape du Tour de France Femmes 2026.

Marion Rousse : « 21 km pour l’étape de la Côte d’Or, département 21, voilà un clin d’oeil à ce qui pourrait être un grand cru. En se frottant, à la mi-course, aux 6,9%, sur 1,8 km que propose Marsannay-la-Côte la bien nommée, puis au petit kilomètre à 4% pour atteindre Corcelles-les-Monts, les spécialistes devront s’employer. Neuf kilomètres très roulants et plutôt descendants les amèneront ensuite vers Dijon, où la ligne sera tracée avenue du Général-de- Gaulle, à hauteur du numéro… 21 ! »

Premier départ : 14 h 34

Dernière arrivée : 17 h 55

Nos favoris : Marlen Reusser, Demi Vollering, Anna van der Breggen, Zoe Bäckstedt.

Comment suivre l’étape ? Dès 15 h 50 sur France 2 et Eurosport 1.