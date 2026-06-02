Anna van der Breggen (Team SD Worx Protime) a remporté, ce mardi, la 4ème étape du Tour d’Italie Féminin 2026. Sur ce contre-la-montre individuel de 12,7 km en bosse avec une arrivée au sommet de Nevegal (7.4km à 8.2%), la Néerlandaise a impressionné en signant un temps canon de 31:38″, soit plus de 24 Km/h de moyenne. Elle devance largement ses principales concurrentes, Marlen Reusser (Movistar Team), +1:04″, et Demi Vollering (FDJ United – Suez), +1:10″. Anna van der Breggen décroche sa deuxième victoire de la saison et s’empare du maillot rose de leader.

Le classement de la 4ème étape du Tour d’Italie Féminin 2026

  1. Anna van der Breggen
  2. Marlen Reusser
  3. Demi Vollering

