Marlen Reusser (Movistar Team) a remporté, ce mardi, la 4ème étape du Tour de France Femmes 2026. Grande favorite du jour, la championne du monde a réalisé le meilleur temps sur ce parcours de 21 km entre Gevrey-Chambertin et Dijon, en 27:30″, à près de 46 Km/h de moyenne. Elle devance Lieke Nooijen (Team Visma | Lease a Bike), +04″, et Demi Vollering (FDJ United – Suez), +18″.

#TDFF2026 | 🌈 Le meilleur temps à l’arrivée pour Marlen Reusser ! La championne du monde prend la tête provisoire. 📺 Le direct : https://t.co/AgCfYNlXf7 pic.twitter.com/L5G6GG71Gf — francetvsport (@francetvsport) August 4, 2026

Chez les favorites, Pauline Ferrand-Prévot (Team Visma | Lease a Bike) est la grande perdante du jour en cédant 2:13″ à Reusser, 1:55″ à Demi Vollering et environ une minute aux autres favorites de ce Tour de France Femmes. Marlen Reusser s’empare du maillot jaune de leader, 14″ devant Demi Vollering et 54″ devant Cédrine Kerbaol (EF Education-Oatly), troisième du classement général.

#TDFF2026 | ⏱️Pauline Ferrand-Prévot en termine avec 2’13 » de retard sur Marlen Reusser. La Française perd gros sur ce chrono. 📺 Le direct : https://t.co/AgCfYNlXf7 pic.twitter.com/tkmsbpKszI — francetvsport (@francetvsport) August 4, 2026

Le classement de la 4ème étape du Tour de France Femmes 2026

Marlen Reusser Lieke Nooijen Demi Vollering

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