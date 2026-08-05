153 kilomètres vallonnés au programme entre Montbrison et Tournon-sur-Rhône. Voici la présentation de la 6ème étape du Tour de France Femmes 2026.

Marion Rousse : « Les difficultés commenceront avec l’entrée en Ardèche à Saint-André-en-Vivarais. Le col de Lalouvesc (1 092 m d’altitude, 8,6 km à 5%) favorisera un écrémage et peut-être une belle échappée pour se lancer ensuite, par des routes étroites, vers Saint-Félicien. À Boucieu-le-Roi, les concurrentes effleureront le vieux village pour escalader une côte de 3,8 km à 5,7%. La descente vers Tournon-sur-Rhône aboutira à une arrivée sous les ombrages du quai Farconnet. »

Départ fictif : 13 h 35

Arrivée prévisionnelle : 17 h 41

Nos favoris : Kim Le Court-Pienaar, Puck Pieterse, Célia Gery, Lucinda Brand.

Comment suivre l’étape ? Dès 15 h 50 sur France 2 et Eurosport 1.