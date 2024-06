Première opportunité pour les sprinters ce lundi à Turin. Voici la présentation de la 3ᵉ étape du Tour de France 2024.

Après deux premières étapes exigeantes qui ont vu triompher des coureurs audacieux, on devrait assister à une première explication entre les sprinters sur ce Tour de France. Pour la troisième et dernière fois, l’étape aura lieu dans son intégralité en Italie avant de traverser les Alpes ce mardi. Avec 230,6 km au programme et seulement trois côtes de 4ᵉ catégorie répertoriées, les équipes de sprinter ne devraient laisser que très peu d’espoir à l’échappée en vue d’une arrivée groupée à Turin.

Départ fictif : 11 h 15

Arrivée prévisionnelle : 16 h 57

Nos favoris : Jasper Philipsen, Dylan Groenewegen, Mads Pedersen, Arnaud De Lie,

Comment suivre l’étape ? Dès 11 h 15 sur France 2 et Eurosport 1.