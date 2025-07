Un final qui s’annonce explosif dans les rues de Rouen. Voici la présentation de la 4ᵉ étape du Tour de France 2025.

Christian Prudhomme : « La traversée de la plaine picarde est exposée aux vents et pourrait offrir des options aux équipes tentées par le jeu des bordures. Mais il y a encore davantage de probabilités qu’une explication se joue entre les meilleurs puncheurs du peloton dans les quarante derniers kilomètres. Après l’historique côte de Bonsecours où ils croiseront la stèle Jean Robic, il restera encore la côte de Grand’Mare et surtout celle de la rampe Saint-Hilaire et son passage à 15 % de pente, avant de plonger pendant cinq kilomètres vers le centre de Rouen ».

Départ fictif : 13 h 15

Arrivée prévisionnelle : 17 h 22

Nos favoris : Mathieu van der Poel, Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Julian Alaphilippe.

Comment suivre l’étape ? Dès 13 h 00 sur Eurosport 1 et France 3.