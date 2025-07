Un contre-la-montre de 33 kilomètres autour de Caen attend les coureurs. Voici la présentation de la 5ᵉ étape du Tour de France 2025.

Christian Prudhomme : « Caen fêtera son millénaire en 2025, mais on y comptera les secondes et les minutes lors du verdict d’un contre-la-montre susceptible de marquer un réel tournant du 112ᵉ Tour de France. L’essentiel de la distance sera parcouru sur de larges routes totalement planes qui exigent surtout beaucoup de puissance. Les plus gros rouleurs seront à l’honneur ».

Premier départ : 13 h 10

Dernière arrivée : 17 h 42

Nos favoris : Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard, Tadej Pogačar, Edoardo Affini.

Comment suivre l’étape ? Dès 13 h 00 sur Eurosport 1 et France 3.