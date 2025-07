Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce mardi, la 4ᵉ étape du Tour de France 2025. En début d’étape, quatre coureurs s’extirpent du peloton. À l’avant, on retrouve Lenny Martinez (Bahrain Victorious), Kasper Asgreen (EF Education-EasyPost), Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) et Thomas Gachignard (TotalEnergies). Le peloton n’aura pas laissé plus de deux minutes aux fuyards.

🚴‍♂️ #TDF2025 | 🇫🇷 Fin d’échappée pour Lenny Martinez ! Il n’y a plus personne à l’avant à 20km de l’arrivée. 📺 Suivez notre direct : https://t.co/zlHUh65pvc pic.twitter.com/hcp5wM6gkG — francetvsport (@francetvsport) July 8, 2025

Dans le final, Lenny Martinez, dernier rescapé de l’échappée, prend les points au sommet de la côte de de Belbeuf avant d’être repris par le peloton. Dans la Rampe Saint-Hilaire, Tadej Pogačar accélère et seul Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) peut suivre le champion du monde. Le Danois cède quelques mètres, mais parvient à revenir au sommet.

🚴‍♂️ #TDF2025 | 🌈 ATTAQUE DE POGACAR DANS LA DERNIÈRE BOSSE ! 📺 Suivez notre direct : https://t.co/zlHUh65pvc pic.twitter.com/ekUKQbJVoO — francetvsport (@francetvsport) July 8, 2025

Les deux favoris du Tour sont repris par le groupe de chasse, où figure Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck). Le maillot jaune lance le sprint, mais se fait déborder par Tadej Pogačar, qui s’impose dans les rues de Rouen. Le champion du monde décroche sa 100ᵉ victoire chez les professionnels. Il devance Mathieu van der Poel, qui conserve le maillot jaune (Pogacar classé dans la même seconde), et Jonas Vingegaard.

🚴‍♂️ #TDF2025 | 💥 VICTOIRE DE TADEJ POGACAR SUR LA QUATRIÈME ÉTAPE ! 📺 Suivez notre direct : https://t.co/zlHUh65pvc pic.twitter.com/12urm74Q0W — francetvsport (@francetvsport) July 8, 2025

Le classement de la 4ᵉ étape du Tour de France 2025

Tadej Pogačar Mathieu van der Poel Jonas Vingegaard

Results powered by FirstCycling.com