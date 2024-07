183,4 km au programme ce samedi entre Semur-en-Auxois et Colombey-les-Deux-Églises. Voici la présentation de la 8ᵉ étape du Tour de France 2024.

Après le contre-la-montre individuel, les coureurs s’élancent pour 183,4 km au programme ce samedi entre Semur-en-Auxois et Colombey-les-Deux-Églises. Le tracé de cette 8ᵉ étape sera plutôt vallonné avec 2400 mètres de dénivelé positif et cinq difficultés répertoriées dans les 125 premiers kilomètres. Le final de l’étape sera moins compliqué et on devrait assister à un nouveau sprint massif à Colombey-les-Deux-Églises.

Départ fictif : 13 h 05

Arrivée prévisionnelle : 17 h 19

Nos favoris : Jasper Philipsen, Biniam Girmay, Dylan Groenewegen, Wout van Aert.

Comment suivre l’étape ? Dès 13 h 15 sur France 3 et Eurosport 1.