Dylan Groenewegen (Jayco AlUla) a remporté, ce jeudi, la 6ᵉ étape du Tour de France 2024. En début d’étape, le maillot à pois Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) et Axel Zingle (Cofidis) ont été les deux seuls coureurs à prendre l’échappée. Repris juste avant le sprint intermédiaire, leur escapade n’aura pas duré longtemps. Quelques kilomètres plus loin, la Lotto Dstny puis la formation Visma | Lease a Bike tentent un coup de bordure, mais les principaux favoris ne sont pas piégés et on assiste à un regroupement général à 60 km de l’arrivée.

💨 The @vismaleaseabike took advantage of a village crossing to stretch the peloton. And breaks are being created! 💨 La @vismaleaseabike a profité de la traversée d’un village pour étirer le peloton. Et des cassures se créent !#TDF2024 pic.twitter.com/Le9JDt5X06 — Tour de France™ (@LeTour) July 4, 2024

Dans les rues de Dijon, Dylan Groenewegen s’impose au sprint. Alors qu’il a franchi la ligne en deuxième position, Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a été déclassé pour avoir serré Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) contre les barrières. C’est finalement Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) et Fernando Gaviria (Movistar Team qui complètent le podium. À 31 ans, Groenewegen décroche sa sixième victoire sur le Tour de France.

Le classement de la 6ᵉ étape du Tour de France 2024

