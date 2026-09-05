Cees Bol (Décathlon CMA CGM) a remporté, ce samedi, la 4ème étape du Tour de Grande-Bretagne 2026. Présent dans la bonne échappée du jour, le Néerlandais a été le seul à pouvoir suivre le rythme de Tim Wellens (UAE Team Emirates – XRG), qui a attaqué à 43 km de l’arrivée. Cees Bol devance le Belge au sprint et renoue avec le succès, quatre ans après sa dernière victoire. Fabio Christen (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) complète le podium du jour. Tim Wellens s’empare du maillot vert de leader, 21″ devant Lewis Askey (NSN Cycling Team) à la veille de la dernière étape.

Cees Bol remporte la 4e étape du Tour de Grande-Bretagne devant Tim Wellens ! #lequipeVELO pic.twitter.com/YfAfrnGj8D — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) September 5, 2026

Le classement de la 4ème étape du Tour de Grande-Bretagne 2026

Cees Bol Tim Wellens Fabio Christen

Data powered by FirstCycling.com