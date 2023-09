Corbin Strong (Israel – Premier Tech) a remporté, ce mercredi, la 1ʳᵉ étape du Tour de Luxembourg. Dans la Côte de Stafelter (2 km à 7,4%), quelques coureurs dont Michael Woods (Israel – Premier Tech) tentent d’anticiper le final, mais le peloton veille au grain et reprendre les quatre fuyards. Dans la bosse finale, Felix Gall (AG2R Citroën Team), Victor Campenaerts (Lotto Dstny) et Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) attaquent, mais ne parviennent pas à faire la différence. C’est finalement Corbin Strong qui s’impose au sprint devant Soren Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck) et Alex Aranburu (Movistar Team). Le Néo-Zélandais signe sa première victoire de la saison et s’empare du premier maillot de leader. À noter que Thibaut Pinot et David Gaudu ont abandonné au cours de cette première étape.

La victoire de la première étape du Tour du Luxembourg s'est décidée au sprint, et c'est Corbin Strong qui l'emporte devant Soren Kragh Andersen et Alex Aranburu ! #lequipeVELO pic.twitter.com/DyRn7fLBlU — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) September 20, 2023

Le classement de la 1ʳᵉ étape du Tour de Luxembourg