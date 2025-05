Maxim Van Gils (Red Bull Bora-Hansgrohe) a remporté, ce samedi, la 3ᵉ étape du Tour de Norvège 2025. Dans l’ascension finale d’Heja, Jan Christen (UAE Team Emirates – XRG) attaque à plusieurs reprises, mais ne parvient pas à faire la différence. Le leader du classement général Matthew Brennan (Visma | Lease a Bike) lance le sprint, mais c’est finalement Maxim Van Gils qui s’impose au sommet devant le Britannique, qui conforte tout de même son maillot orange de leader. Victor Langelotti (Ineos Grenadiers) complète le podium et pointe désormais à 18″ de Brennan.

Maxim Van Gils manages to beat Matty Brennan and wins the stage! #ToN2025 pic.twitter.com/gLt5vuwK7g

— Eemeli (@LosBrolin) May 31, 2025