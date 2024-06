Bryan Coquard (Cofidis) a remporté, ce lundi, la 2ᵉ étape du Tour de Suisse. Idéalement placé dans le dernier virage, le Français a lancé le sprint de loin. Placé dans la roue du coureur de la Cofidis, Arnaud De Lie (Lotto Dstny) a été victime d’un saut de chaine, le privant sans doute de la victoire. Le Belge parvient tout de même à prendre la 3ᵉ place, derrière Michael Matthews (Jayco-AlUla), 2ᵉ. À 32 ans, « Le Coq » décroche sa 52ᵉ victoire chez les professionnels, la deuxième en World Tour et la première cette saison. Yves Lampaert (Soudal Quick-Step) conserve le maillot jaune.

Bryan Coquard décroche la première victoire de sa saison ! 💪🇫🇷 #TDS2024 #tourdesuisse pic.twitter.com/wYTSFHHi8m — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) June 10, 2024

La réaction de Bryan Coquard :

« Je crois que c’est ma plus belle victoire ! C’était une étape difficile avec une petite difficulté juste avant le final. Aujourd’hui, on savait que c’était une belle opportunité pour moi. Je suis arrivé au sein d’un petit groupe et j’ai fait le sprint parfait ! J’ai souvent fini deuxième et notamment sur le Tour de France. Je suis très content parce que je rentre d’un stage en altitude justement pour préparer la Grande Boucle. Je reviens en compétition et je gagne, c’est parfait ! »

Le classement de la 2ᵉ étape du Tour de Suisse

Bryan Coquard Michael Matthews Arnaud De Lie

Results powered by FirstCycling.com