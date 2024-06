Torstein Træen (Bahrain-Victorious) a remporté, ce mercredi, la 4ᵉ étape du Tour de Suisse. Dans la dernière ascension du Gotthard Pass, le Norvégien fausse compagnie à ses compagnons d’échappée. Derrière, Adam Yates (UAE Team Emirates) passe à l’offensive dans le groupe des favoris. Le Britannique fait la différence, mais ne parvient pas à reprendre Træen, qui s’impose et décroche sa première victoire chez les professionnels. Il devance Adam Yates, +23″, qui s’empare du maillot jaune, et Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), +48″.

Torstein Træen de Bahrain-Victorious s’adjuge la 4e étape du #TourdeSuisse en costaud ! #TDS2024 pic.twitter.com/Yyv6DBxi7z — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) June 12, 2024

La réaction de Torstein Træen :

« Je ne sais pas quoi dire sans être ému. C’est pour Gino et c’est tellement spécial pour moi. Cela a été des montagnes russes ces deux dernières années. Il y a deux ans, on m’a diagnostiqué un cancer et j’ai dû subir une intervention chirurgicale. Récemment, j’ai dû abandonner le Giro à cause d’une blessure. Cette victoire est si spéciale pour moi, pour la famille de Gino et pour l’équipe. Je ne croyais pas que c’était possible parce que ce matin, je ne pensais pas avoir les jambes. Puis, dans l’échappée, j’ai commencé à penser à tout ce qui m’est arrivé ces dernières années et bien sûr à Gino. »

« Soudain, j’étais là avec mes jambes, espérant juste pouvoir tenir le coup, et heureusement, je l’ai fait. Le dernier kilomètre semblait interminable. Yates arrivait si vite derrière moi, ce n’était pas du bitume, mais des pavés et il y avait un vent de face. J’étais tellement heureux quand j’ai fini et j’ai réalisé que je l’avais fait. Gagner pour Gino est incroyable. Il manque à tout le monde. Personnellement, je ne le connaissais pas, car je n’étais pas dans l’équipe l’année dernière, mais je sens à quel point il me manque. Je suis honoré de remporter cette étape pour lui, surtout avec sa famille ici. Cela signifie tellement ».

Le classement de la 4ᵉ étape du Tour de Suisse

Torstein Træen Adam Yates Mattias Skjelmose

