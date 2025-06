Jordi Meeus (Red Bull Bora-Hansgrohe) a remporté, ce vendredi, la 6ᵉ étape du Tour de Suisse 2025. Les trois derniers rescapés de l’échappée, Stefan Küng (Groupama-FDJ), Mauro Schmid (Jayco-AlUla) et Harry Sweeny (EF Education-EasyPost) ont été repris à la flamme rouge et c’est finalement Jordi Meeus qui s’est imposé au sprint. Il devance Davide Ballerini (XDS Astana Team) et Lewis Askey (Groupama-FDJ). Kévin Vauquelin (Arkéa – B&B Hotels) conserve le maillot jaune de leader.

Le classement de la 6ᵉ étape du Tour de Suisse