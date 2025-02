Ivan Romeo (Movistar Team) a remporté, ce vendredi, la 3ᵉ étape du Tour de Valence 2025. Le jeune espagnol a placé son attaque décisive à 17 kilomètres de l’arrivée et n’a plus été revu par le groupe des favoris. Romeo s’impose en solitaire et décroche sa première victoire chez les professionnels. Il devance Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) et Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG), qui s’empare de la tête du classement général, 02″ devant Buitrago.

🔴 ¡EN DIRECTO! 🔛 #VCV2025 GP @BancoSabadell

📍 Algemesí – Alpuente 🏁 🚴‍♂️ Ataque de @ivanromeo_03 : Un movimiento valiente que lo deja solo en cabeza a menos de 16 km de meta.🔥 📡 ¡En directo! https://t.co/8tAh6KFdDM pic.twitter.com/Uqgr2dpn8L — Volta a la Comunitat Valenciana – VCV (@VueltaCV) February 7, 2025

Le classement de la 3ᵉ étape du Tour de Valence 2025

Ivan Romeo Santiago Buitrago Joao Almeida

