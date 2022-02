Test des gants et chaussettes UYN Imperméables

Publié le 14/02/2022 09:10

Une paire de gants et chaussettes dédiés à l'hiver et aux journées pluvieuses, test des produits UYN Waterproof.

UYN est une marque qui revient régulièrement dans notre rubrique des tests produits. La marque Italienne fondée il a plus de 70 ans développe, conçoit et teste ses produits en Europe et plus particulièrement en Italie. C’est une marque que l’on apprécie pour son travail sur les designs et matériaux toujours innovants et qui tranchent avec ce que l’on trouve plus généralement sur le marché.

Pour ce test, nous avons reçu une paire de gant ainsi qu’une paire de chaussettes hiver et waterproof, ces deux pièces ont été conçues pour répondre aux exigences de l’hiver et plus particulièrement aux journées les plus humides.

Les gants et les chaussettes ont été conçus autour du même matériau, la "Membrain115" développée par UYN, une membrane étanche qui autorise flexibilité et confort grâce à son élasticité. Est-elle réellement waterproof ? Est-elle suffisamment respirante ? Nous avons testé.

Les gants UYN Waterproof

Première chose les gants taillent correctement si vous suivez le guide des tailles, si vous aimez un confort plus large je vous conseille de partir sur la taille du dessus car une fois enfilés ils créent une seconde peau. Gants d'hiver obligent, ces gants sont assez épais, mais cela n'est pas gênant et la mobilité des doigts est bonne. Bon point pour l’index et le pouce qui permettent d’utiliser les écrans tactiles sans difficulté. En termes de longueur l’élastique de maintien au niveau du poignet remonte assez loin pour bien couvrir l'ensemble du poignet jusqu’au début de l’avant-bras.

Une fois sur la route l’isolation s'avère bonne, je n’ai jamais ressenti de froid sur les sorties autour de 5° à 8°, le côté waterproof fait le boulot, mais génère aussi l’effet inverse de malgré tout contenir la transpiration à l’intérieur bien que la "Membrain115" autorise une certaine respirabilité.

Les gants sont équipés de bandes antidérapantes sur la paume, l'index et majeur et permettent une bonne adhérence sur les leviers. Affichés à 79,90€ c'est un peu au-dessus de la moyenne pour ce type de produit.

Au-dessus de 15° il faudra oublier ces gants qui vous tiendront beaucoup trop chaud.

Interieur gant waterproof UYN

Les chaussettes UYN Waterproof.

Les chaussettes sont conçues autour de la même "Membrain115" que les gants, plus épaisses donc que des chaussettes classiques, c’est un élément à prendre en compte en fonction de vos chaussures et de l’espace dont vous disposez.

À l’usage l’efficacité est bien là, les pieds restent au sec, l’isolation à l’humidité est performante, mais l’est aussi contre le froid, ces chaussettes peuvent remplacer un couvre chaussure si les conditions ne sont pas trop fraiches. En termes de compression, c'est léger et les chaussettes se révèlent assez courtes. Affichées à 69,90€ ces chaussettes ont un tarif élevé, mais peuvent vous permettre de vous affranchir de couvre chaussures et donc devenir un "deux en un", à réfléchir donc en fonction de votre région et utilisation.

Intérieur chaussettes UYN Waterproof

Conclusion

UYN fait le job en proposant des produits agréables à porter et dont les propriétés imperméables se vérifient à l’usage. Le tarif est un peu élevé, mais la construction est de qualité et les propriétés des matières répondent à ce que l'on attend des produits.