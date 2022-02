Test Endura Pro SL 3 une seule veste pour 3 saisons

Publié le 05/02/2022 12:00

Une veste pour trois saisons, c’est le défi que s’est lancé Endura pour cette Pro SL 3, alors qu’en est-il sur la route ? Nous avons testé pour vous.

Une seule veste pour une grande amplitude thermique

Cette veste développée par Endura, en collaboration avec l’ex sprinteur professionnel allemand Marcel Kittel a été pour être la « veste ultime » c'est-à-dire utilisable dans des contextes très différents et changeants. Un départ matinal frais, un midi plus doux, puis une averse, un retour au soleil ?

Une veste ajustable en fonction de la météo

La membrane extérieure de la veste est composée d’un mélange de tissus imperméables extensibles et intègre un système d’aération bien pensé. On retrouve deux ouvertures latérales avec un curseur en haut et en bas permettant de régler précisément à quel niveau et dans quelle mesure vous souhaitez l’aération. Les curseurs sont équipés d’une tirette en plastique que l’on attrape facilement avec les gants en roulant, l’ouverture et la fermeture se font très facilement en roulant.

© Velo101

© Velo101

On retrouve deux autres aérations zippées au niveau des manches, le curseur est ici équipé d’une petite cordelette pour l’attraper et faciliter l’ouverture et la fermeture, ici aussi, en roulant l’opération se fait aisément et l’on ajuste l’ouverture au niveau d’aération désiré.

Le dos est aussi muni d’un évent qui permet à la chaleur et à l’humidité de s’échapper et de réguler la température dans la veste tout en n’offrant pas ici une entrée d’air directe.

La veste est aussi équipée d’un gilet sans manches amovible, avec des empiècements taillés dans le nouveau tissu Primaloft Evolve à des emplacements choisis avec soin. Il offre une isolation supplémentaire par les températures les plus froides et se retire ou s’installe grâce à trois boutons-pression en haut du dos. Si vous partez avec le gilet, son faible encombrement fait que vous pourrez très rapidement le retirer et le rouler pour le placer dans une des 3 poches dorsales.

Gilet Primaloft seul | © Velo101

La veste Endura SL 3 sur la route.

Sur la route la veste propose une bonne isolation au vent, même avec de la vitesse le tissu utilisé permet d’isoler tout en laissant passer un filet d’air, c’est très bien géré.

Testée lorsque la température était autour des 12° le fait de pouvoir ouvrir la veste à 4 endroits différents lorsque l’on est dans le D+ et les refermer à la volée lorsque l’on descend ou roule à l’ombre est appréciable. Sur la dizaine de sorties j’ai pu essayer la veste dans des conditions vraiment différentes, par 4°, avec une sous couche manche longues et le gilet amovible, ou bien à l’autre extrême avec 15° et une sous couche manches courtes. Je dois admettre que cette veste sait tout faire, attention cependant à la température, si cela approche descend bien en dessous du 0 il faudra être très attentif à la sous couche utilisée.

© Velo101

Sous la pluie, le revêtement est déperlant sans offrir une protection similaire à une veste de pluie mais cela permet de passer sans encombres une petite averse ou une courte sortie sous la bruine.

Testée sur la route, mais aussi à l’occasion d’une sortie VTT qui m’aura permis de tester la résistance du tissu sur une chute, eh bien la résistance est très bonne, car la veste aura à peine été marquée ce qui augure une belle résistance à l’abrasion notamment sur l’asphalte.

Concernant la taille et la coupe, je mesure 1.75 et porte une taille M, la veste est près du corps sans exagération et est confortable. Le col montant dans une matière spécifique est agréable tout comme le rabat derrière la fermeture Éclair qui évite les frottements. Il y a aussi deux éléments réfléchissants sur chaque manche et épaule, ainsi que le logo endura au dos associés à la couleur orange de la veste nul doute que l’on gagne en visibilité sur la route.

© Velo101



Conclusion.

Cette veste promet de s’adapter aux 3 saisons et le pari semble réussi, sur l’ensemble des sorties où j’ai pu tester cette veste, je n’ai jamais ressenti un inconfort dû à un vêtement mal choisi pour le type de sortie. Pour un tarif relativement contenu actuellement en promo chez Alltricks à 141 €

À noter qu’Endura vous offrent même une garantie de satisfaction de 90 jours. Si vous n’êtes pas entièrement satisfait de la veste, ils la remplacent ou la remboursent sans discuter dans les 90 jours suivant l’achat.