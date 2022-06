Pour sa collection été 2022, Northwave a lancé son nouveau maillot Blade Air Jersey et cuissard Fast Bibshort. Nous avons eu l’occasion de les tester pour vous les faire découvrir.

Créée en 1991, ce n’est qu’en 1993 que la marque Northwave se lance dans le monde du cyclisme. D’abord en fabriquant des chaussures puis en produisant également des vêtements. En quelques décennies, la marque italienne est vite devenue une référence dans le textile du cyclisme.

Cette année, pour sa collection été, Nortwave présentait plusieurs nouveautés. Parmi elles, le cuissard Northwave ainsi que le maillot Blade Air Jersey. Nous avons pu tester ces deux produits.

Le maillot Northwave Blade Air Jersey

Esthétiquement parlant, le maillot Northwave Blade Air Jersey est une réussite. Simple, mais efficace, il est disponible avec 4 autres couleurs pour les moins fans de la couleur prune. Les manches ont une coupe brute avec du grip, ce qui permet à la manche de s’adapter à la taille du bras et de ne pas remonter. Les manches du maillot sont micro perforées pour permettre une meilleure ventilation et respirabilité. Avec grammes 108 grammes affichés sur la balance, le maillot est léger et agréable à porter.

Le maillot bénéficie de trois grandes proches à l’arrière. L’idéal pour stocker téléphone portable, barres de céréales et même la pompe avec une chambre à air pour ceux qui n’ont pas de sacoche. Le bord des poches est réfléchissant afin d’être mieux vu par les automobilistes. En revanche, le maillot a tendance à tailler plutôt grand (notamment au niveau des épaules). Si jamais vous hésitez entre deux tailles, privilégiez la plus petite des deux. Testé sous une météo sèche et une température assez élevée, ce maillot est l’idéal pour ce genre de conditions. Grâce à ses panneaux avant, latéraux et arrière, le Northwave Blade Air Jersey permet de maintenir une température régulière pendant les sorties.

Tailles : S à 3XL

Poids : 108 grammes (Taille M)

Prix : 69.99 €

Cliquez ici pour découvrir le Northwave Blade Air Jersey

Le cuissard Northwave Fast Bibshort

Comme le maillot, le cuissard est réussi. Le Fast Bibshort bénéficie d’une coupe Pro/ajustée. Ce bon ajustement permet le bon maintien du cuissard au niveau des cuisses. En effet, le bas du cuissard bénéficie d’une coupe brute avec application en silicone antidérapant. Les bretelles élastiques en microfibre perforé s’adaptent à la morphologie du cycliste et permettent une meilleure gestion de la transpiration. Comme sur le maillot, les logos sont réfléchissants pour être vu de plus loin et garantir plus de sécurité.

Mais ce que l’on regarde le plus sur un cuissard, c’est sa peau de chamois. Sur ce Fast Bibshort, Northwave a opté pour « l’insert explorer ». Cette matière est confectionnée en microfibre douce et assure maintien et confort durant l’effort sur la selle. En effet, c’est le point fort de ce cuissard, même lors des sorties de 5-6 plusieurs heures, « l’insert explorer » demeure efficace et garantit le confort du cycliste. Sur la balance, le cuissard affiche 179 grammes, vraiment léger pour un cuissard de cette qualité.

Tailles : S à 3XL

Poids : 179 grammes (Taille M)

Prix : 99.99 €

Cliquez ici pour découvrir le Northwave Fast Bibshort