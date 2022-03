Michael Matthews, leader pour sa première sur les Strade Bianche

Publié le 02/03/2022 17:40

L'Australien Michael Matthews fera ses débuts sur la Strade Bianche ce week-end. Il sera leader de la formation BikeExchange-Jayco sur les chemins de terre blanche de Toscane.

La stratégie BikeExchange-Jayco sur les Strade Bianche

Pour la stratégie de l’équipe australienne, il y aura une grande variété de coureurs, dont le trio italien Matteo Sobrero, Kevin Colleoni et Alexander Konychev. Les grimpeurs Tsgabu Grmay et Jan Mass aideront l'équipe pendant les parties escarpées et vallonnées de la course, tandis que Sam Bewley travaillera pour protéger et soutenir l'équipe avec sa puissance supplémentaire.

Le parcours vallonné de 184 km dans les collines toscanes verra le peloton affronter 11 secteurs de gravier, avec le dernier tronçon de routes blanches à 10 km de l'arrivée. La course se termine ensuite avec sa piqûre traditionnelle dans la queue alors que les coureurs s'attaquent à la montée raide dans l'emblématique Piazza del Campo.

Michael Matthews prêt à affronter les Strade Bianche

Michel Matthews : "Cela a toujours été un de mes rêves de faire des Strade Bianche, pendant de nombreuses années, j'ai insisté pour pouvoir prendre le départ de cette course. Dans le passé, je finissais toujours par m'entraîner et me concentrer pour la préparation de Paris-Nice à la place, donc ce n'était pas possible de faire Strade

C'est une course tellement emblématique, ici en Toscane avec toutes les routes blanches qui montent et descendent à travers les collines toscanes et j'ai vraiment hâte de commencer la course. J'ai eu une très bonne préparation, tout s'est déroulé comme prévu, j'ai juste eu une petite pause à cause de Covid alors que j'étais en altitude pour un camp d'entraînement, mais je me sens bien maintenant et j'ai hâte de commencer ce prochain bloc de course. ”

Gene Bates (directeur sportif): « Nous entrons dans Strade Bianche avec Michael Matthews comme leader pour cette édition. Ce sera sa première expérience dans cette course unique, mais nous sommes convaincus qu'il est bien entraîné pour cela et avec ses caractéristiques de pilotage, nous pouvons nous attendre à une bonne performance de sa part.

Strade est une course délicate, et nous devrons travailler de la meilleure façon possible en équipe, être toujours concentrés et faire en sorte d'être toujours bien positionnés tout au long de la course. Pour nous, c'est une course importante et nous ferons de notre mieux pour remporter le meilleur résultat possible.

Composition de l'équipe BikeExchange-Jayco :