Bike Check : Le Scott Spark 2022 du champion du monde Nino Schurter

Publié le 23/02/2022

Avec 9 titres de champion du monde à son actif, Nino Schurter récupère son Spark RC Special Edition de 2022.

Un vélo à la mesure du champion du monde. Lors des Championnats du monde de VTT 2009 à Canberra, en Australie, un jeune vététiste de 23 ans, Nino Schurter, est monté sur le podium après avoir remporté son premier titre de champion du monde MTB Elite. À l'époque, personne n'aurait pu deviner que cet homme allait façonner toute une génération de vététistes dans les années à venir. Avance rapide jusqu'aux Championnats du monde de VTT 2021 à Val di Sole, en Italie, où Nino s'impose et est couronné champion du monde de VTT pour la 9e fois au total.

En travaillant avec le champion lui-même sur le design, ce vélo est destiné à faire tourner les têtes. Subtile, épurée et pourtant piquante, la déco fait référence à tous ses titres de champion du monde remportés en 2009, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2021. Des éléments pailletés changeant de couleur reflètent les couleurs de l'arc-en-ciel et il y a beaucoup d'autres éléments cachés et détails à découvrir.

Le montage du Scott Spark 2022 de Nino Schurter en détail :

Cadre : SCOTT SPARK RC CARBON HMX SL CUSTOM, SIZE MEDIUM, INTEGRATED SUSPENSION TECHNOLOGY, FLEX PIVOT/ Angle de direction ajustable, SYNCROS CABLE INTEGRATION SYSTEM, BB92/ UDH INTERFACE/ 12X148MM avec 55MM ligne de chaine / 120MM débattement

: SCOTT SPARK RC CARBON HMX SL CUSTOM, SIZE MEDIUM, INTEGRATED SUSPENSION TECHNOLOGY, FLEX PIVOT/ Angle de direction ajustable, SYNCROS CABLE INTEGRATION SYSTEM, BB92/ UDH INTERFACE/ 12X148MM avec 55MM ligne de chaine / 120MM débattement Fourche : ROCKSHOX SID ULTIMATE RD3 AIR/ BLACKBOX RACE DAY DAMPER 3 MODE, 120MM débattement, 44MM OFFSET

: ROCKSHOX SID ULTIMATE RD3 AIR/ BLACKBOX RACE DAY DAMPER 3 MODE, 120MM débattement, 44MM OFFSET Amortisseur : ROCKSHOX NUDE 5 RLC3 TRUNNION, 45MM

: ROCKSHOX NUDE 5 RLC3 TRUNNION, 45MM Controle suspensions : SCOTT TWINLOC 2 TECHNOLOGY, 3 SUSPENSION MODES

: SCOTT TWINLOC 2 TECHNOLOGY, 3 SUSPENSION MODES Jeu de direction : SYNCROS- ACROS ANGLE ADJUST & CABLE ROUTING HS SYSTEM, +- 0.6° Angle de chasse réglable, ZS56/28.6 - ZS56/40 MTB

: SYNCROS- ACROS ANGLE ADJUST & CABLE ROUTING HS SYSTEM, +- 0.6° Angle de chasse réglable, ZS56/28.6 - ZS56/40 MTB Potence : INTEGREE

: INTEGREE Cintre : SYNCROS FRASER IC SL WC -40° / 90MM / 700MM

: SYNCROS FRASER IC SL WC -40° / 90MM / 700MM Tige de selle :ROCKSHOX REVERB AXS 100MM, Visserie en Titane

:ROCKSHOX REVERB AXS 100MM, Visserie en Titane Selle : SYNCROS TOFINO REGULAR SL CHANNEL

: SYNCROS TOFINO REGULAR SL CHANNEL Poignées : SYNCROS FOAM

: SYNCROS FOAM Pédales : HT COMPONENTS M2

: HT COMPONENTS M2 Dérailleur : SRAM XX1 EAGLE AXS/ 12 Vitesses

: SRAM XX1 EAGLE AXS/ 12 Vitesses Manivelles : SRAM XX1 EAGLE DUB SL, 175MM/ 38 Dents pour le plateau

: SRAM XX1 EAGLE DUB SL, 175MM/ 38 Dents pour le plateau Chaîne : SRAM XX1 EAGLE

: SRAM XX1 EAGLE Cassette : SRAM XG-1299 EAGLE/ 10-50T

: SRAM XG-1299 EAGLE/ 10-50T Freins :SRAM LEVEL ULTIMATE

:SRAM LEVEL ULTIMATE Roues :SYNCROS SILVERTON SL2-30MM, 29"

:SYNCROS SILVERTON SL2-30MM, 29" Pneus :MAXXIS ASPEN 29x2.40WT 170TPI EXO/TR

:MAXXIS ASPEN 29x2.40WT 170TPI EXO/TR Produit d'étanchéité pour pneus : OKO MAGIC MILK HIGH FIBRE 80ML

: OKO MAGIC MILK HIGH FIBRE 80ML Porte-bidon : TOPEAK SHUTTLE CAGE CARBON

: TOPEAK SHUTTLE CAGE CARBON GPS : GARMIN EDGE 830

Les mots de Nino Schurter au sujet de son Scott Spark 2022 :

"Gagner les mondiaux pour la neuvième fois est toujours un rêve. Il est impossible de choisir mon titre préféré, car chacun d'entre eux renferme de nombreux souvenirs spéciaux. Je suis vraiment ravi que tous ces titres aient trouvé leur place sur ma nouvelle édition spéciale du Spark, il n'y a donc absolument pas besoin de choisir un favori."