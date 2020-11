Publié le 04/11/2020 22:57

Cette semaine se déroule une des plus mythiques épreuves VTT de masse, la Titan Desert, Vélo 101 est sur place, nous prenons le départ au sein du peloton, afin de vous faire vivre la course de l’intérieur.

Pour la 15ème édition de la Titan Desert, les co-organisateurs RPM (le fondateur Espagnol) et ASO (qui a rejoint l’aventure depuis 3 ans), ont dû se résoudre, crise sanitaire oblige, à la reporter en ce début novembre, à la place du printemps dernier. Pour la même raison, l’épreuve n’a pas pu être organisée au Maroc, qui l’accueillait pourtant depuis ses débuts, et c’est en Espagne, dans l’un des seuls déserts d’Europe, le désert de Tabernas, situé à la pointe sud-est du pays, dans la province d'Almería, qu’elle a lieu cette année.

Dimanche 1er novembre : Pendant que la France et une partie de l’Europe se reconfine, ici à Alméria c’est J-1 avant le départ de cette Titan Desert 2020, qui à miraculeusement pu être maintenue.

Cette journée d’accueil des concurrents est un peu particulière, craint par tous les inscrits, puisqu’elle va leur donner ou non le feu vert, ou plutôt le bracelet vert, leur permettant de rentrer dans la « bulle course » et ainsi de pouvoir prendre le départ, ceci en passant un test PCR covid-19. En effet, la situation en Espagne a rendu incertain jusqu’aux derniers jours, le maintien de l’épreuve et c’est grâce à la mise en place d’un protocole sanitaire très strict, que les autorités locales ont finalement donné leur accord.

Ce dimanche, veille du départ, est également prévu pour finaliser le processus d’inscription, effectuer les vérifications techniques, préparer le matériel et enfin présenter l’épreuve lors de la cérémonie d’ouverture.

Retrouvez ci-dessous en vidéo, un résumé de cette journée J-1 :