08/11/2020

Après notre première vidéo qui résumait le J-1 de cette Titan Desert 2020, nous rentrons maintenant dans le vif du sujet avec le deuxième épisode présentant la première étape, vue de l’intérieur.

Avant tout, il faut savoir que sur la Titan, la navigation est primordiale, l’organisateur fournit aux concurrents les fichiers des traces GPS correspondant aux 5 étapes, qu’il faut enregistrer dans son compteur. Pendant les étapes, la navigation s’effectue uniquement à l’aide de ce tracé, il est donc indispensable de l’avoir en permanence sous les yeux. Certains coureurs dont les cadors, installent en plus de leur compteur, un second appareil GPS avec un écran plus grand pour bien voir le tracé et pouvoir en même temps lire les informations habituelles du compteur.

Des bénévoles indiquent par endroits les directions, principalement au niveau des carrefours dangereux, des traversées de routes goudronnées et des traversées de villages.

Titan Desert 2020 - Étape 1

Lundi 2 novembre : 8h, le départ est donné par vagues à environ 370 concurrents présents cette année, dont une très grosse majorité d’Espagnol. C’est nettement moins que les années précédentes qui accueillaient plus de 600 coureurs, mais les organisateurs ont dû limiter le nombre d’inscriptions pour recevoir l’autorisation de maintenir l’épreuve.

L’étape 1 est une boucle de 100 Km et 1517 m de D+, El Toyo - El Toyo.

Elle part le long de la plage, la traverse par endroit ce qui engendre les premières zones de poussage, puis longe la cote Andalouse escarpée mais magnifique, pendant la première moitié du parcours. Elle remonte ensuite dans les terres arides par des pistes rapides avant de revenir sur El Toyo en passant par un lit de rivière asséchée, composé d’un mélange de sable et gravier très meuble.

C’est cette dernière zone d’une dizaine de Km ou il fallait en partie pousser, qui aura marqué cette première étape et aura commencé à entamer les organismes. La seconde nuit à l’hôtel à permis de récupérer un peu avant de partir bivouaquer dans le désert pour les 3 prochains jours.

Retrouvez ci-dessous en vidéo, notre résumé de cette première étape :

Coté résultats, un groupe de 4 arrive pour la gagne, l’ancien professionnel Espagnol Jesus Del Nero l’emporte devant Julen Zubero (Esp.), Sergio Mantecon (Esp.) récent 9ème des championnats du monde XCO (remporté par Jordan Sarrou), termine 3ème, tandis que le quadruple vainqueur de la Titan, Josep Betalu (Esp.) prends la 4ème place.

Retrouvez le classement du top 10 ci-dessous et plus en détails sur le site de l’épreuve : https://www.titandesert.com/fr/classements/etape-1/individuel