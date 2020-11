Publié le 10/11/2020 01:25

Troisième épisode de notre carnet de route sur la Titan Desert 2020, un résumé de la deuxième étape qui nous emmène jusqu’au bivouac, au milieu du désert de Tabernas.

Lundi 2 novembre :

Après les 2 premières nuits à Alméria/El Toyo, nous quittons définitivement l’hôtel puisque nous passerons les 3 prochaines nuits dans le camp de Mini Hollywood, dans le désert de Tabernas.

Aujourd’hui transformé en parc à thèmes, le village de Mini Hollywood a été construit en 1965 pour le film de Sergio Leone « Et pour quelques dollars de plus », d’autres Westerns y ont été tournés comme par exemple « Le Bon, la Brute et le Truand » et « Pour une poignée de dollars ».

Le parcours de cette deuxième étape est plus court que celui de la veille mais plus montagneux, avec 1768 m de D+ sur 65 Km. Un col de 14 Km montant à plus de 1100m d'altitude, avec une première partie asphaltée, constitue la principale difficulté de la journée.

Titan Desert 2020_Denivelé étape 2

Tout est bien organisé au niveau de la logistique, nos bagages étiquetés avec nos numéros de dossard, sont transportés jusqu’au bivouac par des camions.

Les 7 vagues de départ ont été redistribuées en fonction du classement de la veille.

Cette étape à été marquée par la beauté des paysages traversés et par l’ambiance "Far West" très originale et dépaysante du bivouac.

Retrouvez ci-dessous en vidéo, un résumé de cette deuxième journée :

Cette deuxième étape est remportée en solitaire par le quadruple vainqueur de l’épreuve Josep Betalu (Esp.), plus d’une minute devant le groupe des favoris emmené par le vainqueur de la veille, Jesus Del Nero (Esp.). Betalu prends par la même occasion la tête du classement général.

Chez les filles, Claudia Galicia (Esp.) remporte sa deuxième victoire en 2 jours, elle devance Silvia Roura (Esp.) et Ramona Gabriel (Esp.)

Retrouvez les classements des top 10 de l’étape et du général ci-dessous et plus en détails sur le site de l’épreuve : https://www.titandesert.com/fr/classements/etape-2/individuel