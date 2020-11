Publié le 12/11/2020 00:05

Ce nouvel épisode de notre carnet de route consacré à la Titan Desert 2020, nous emmène sur les chemins poussiéreux de la 3ème étape, dans un désert aride et escarpé.

Mercredi 4 novembre :

Ce matin le départ est donné depuis notre camp de Mini Hollywood, comme chaque jour il est 8h lorsque l’énergique speaker Espagnol lance la première vague, celle des leaders hommes et femmes du classement général.

TITAN 2020 - Denivelé étape 3

Le parcours du jour est une boucle de 93 Km vallonnée avec 1633 m de D+ et c’est un col de 4 Km aux forts pourcentages sur un chemin de terre accidenté, qui constitue la plus grosse difficulté. Cette troisième étape arpente les pistes roulantes et rapides du désert de Tabernas, recouvertes d’une fine couche de sable déposé par le sirocco. Autant dire que la poussière sera au rendez-vous aujourd’hui, soulevée par les pneus cramponnés des quelques 400 VTT qui vont passer par là.

Aujourd’hui encore, les organisateurs ont pimenté le tracé par plusieurs passages techniques, des sentiers cassants et quelques singles.

Comme tous les jours, après une douche bien méritée, un petit repas pour reprendre des forces, nous passerons par l’étape indispensable du nettoyage et regraissage du vélo, afin de s’assurer de repartir avec une monture en bon état le lendemain matin. Puis avant de nous rendre au briefing quotidien de fin d’après-midi, nous prendrons quelques minutes pour faire un petit tour du parc à vélo et voir de plus près le matériel utilisé par les concurrents.

Découvrez nos images de cette étape au travers de la vidéo ci-dessous :

Cette troisième étape est marquée par la domination des 2 favoris Espagnol, Sergio Mantecon et Josep Betalu, qui franchissent la ligne d’arrivée avec plus de 2 minutes d’avance sur Sergi Oller (Esp.) et 7 minutes sur le groupe des poursuivants. Josep Betalu remporte sa deuxième victoire en 2 jours et conserve la tête du classement général devant un Sergio Mantecon qui n’a pas dit son dernier mot.

Chez les féminines, Claudia Galicia, la Championne d'Espagne 2018 et 2019 de VTT cross-country, démontre une nouvelle fois tout son talent, elle remporte sa troisième victoire d’étape en écrasant la concurrence avec plus de 10 minutes d’avance sur les 2 mêmes adversaires qu’hier, Silvia Roura (Esp.) et Ramona Gabriel (Esp.).

Retrouvez les classements des top 10 de l’étape et du général, ainsi que le général féminin, ci-dessous et plus en détails sur le site de l’épreuve : https://www.titandesert.com/fr/classements/etape-3/individuel

Classements hommes :

Classement général femmes :