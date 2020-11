Publié le 18/11/2020 00:05

Nous refermons notre carnet de route consacré à la Titan Desert 2020, avec cette 5ème et dernière étape qui nous ramène jusqu’à notre point de départ d'Alméria / El Toyo et qui désignera les vainqueurs de cette 15ème édition.

Vendredi 6 novembre :

Le jour n'est pas encore levé lorsque les allées du village de cowboy dans lequel nous avons posé nos valises depuis 3 jours, commencent à s’animer. Les silhouettes qui apparaissent dans la pénombre, traversant la place centrale devant la potence de pendaison, ne sont pas celles de Clint Eastwood ou John Wayne mais bien celles des premiers coureurs qui se rendent au petit-déjeuner. C’est le dernier jour, dans quelques heures après, l'arrivée finale, tous ces coureurs, ces titans, obtiendrons le statut de finisher.

Si les smartphones ont sonné un peu plus tôt ce matin, ce n’est pas seulement parce que tout le monde est pressé d'en découdre sur cette dernière étape, mais surtout parce qu’il faut prévoir un peu plus de temps pour refermer nos valises et aller les déposer dans les camions postés à proximité du saloon.

TITAN 2020_Denivelé étape 5

Avant d’apercevoir la dernière ligne d’arrivée, il faudra encore affronter un parcours de 64 Km et 1204 m de D+, traversant le camp d’entrainement militaire de la légion Espagnole, sur des pistes sablonneuses habituellement remuées par les chenilles des chars.

La course est lancée à très vive allure, le peloton est très étiré, tout le monde espère encore gagner quelques places au général. La pluie tombée la veille à ruisselé des montagnes jusque dans les lits de rivières empruntés en début d’étape et c’est repeint de boue que nous traversons la base militaire, applaudis par les légionnaires. La base est très vallonnée, même pentue par endroit mais chez les favoris personne n’arrive à faire la différence et c’est seulement à quelques centaines de mètres de l’arrivée qu’un trio se détache légèrement.

Les 2 premiers du général, Sergio Mantecon et Josep Betalu en font partie mais seront devancé sur la ligne par le vainqueur de la première étape, l’ancien professionnel Espagnol Jesus Del Nero.

C’est donc l’Espagnol Sergio Mantecon qui remporte cette 15ème édition de la Titan Desert avec 44’’ d’avance sur son compatriote, quadruple vainqueur de l’épreuve, Josep Betalu. Si l’écart est assez faible entre les 2 premiers, le 3ème l’ancien maillot rose du Giro David Arroyo, concède près de 10 minutes.

Titan Desert 2020_podium final hommes | © Vélo101

Chez les femmes, la championne Espagnole Claudia Galicia n‘aura laissé que des miettes à ses adversaires et c’est encore avec 12 minutes d’avance sur sa dauphine Silvia Roura (Esp.), qu’elle remporte cette dernière étape et bien sur le général avec plus de 46 minutes d'avance.

Retrouvez ci-dessous en vidéo, un résumé de cette dernière étape :

Retrouvez les classements des top 10 de l’étape et du général final hommes et femmes ci-dessous et plus en détails sur le site de l’épreuve : https://www.titandesert.com/fr/classements/etape-5/individuel

Classements hommes :

Classements femmes :