Ce week-end se tenait la première manche de Coupe de France pour les vététistes. Un rendez-vous tant attendu pour tous les pilotes Français après ce post-confinement et avant les grandes échéances.

Alors que la première Coupe de France XCO devait se dérouler il y a presque 5 mois dans le sud de la France, c’est finalement du côté de l’Alpe d’Huez que le calendrier national s’est élancé. Ce week-end était donc le premier rendez-vous pour les vététistes Français. En revanche, ils n’étaient pas les seuls alignés puisque des étrangers étaient de la partie avec notamment Thomas Pidcock, Jolanda Neff, Eva Lechner et d’autres. En effet, le faible nombre de compétition pousse certains à passer la frontière en vue de courir avant les grandes échéances internationales. Dans moins de 2 mois, en Octobre, se dérouleront les Championnats d’Europe (Monteceneri, Suisse) et les Mondiaux (Leogang, Autriche). On a donc assisté à une manche de Coupe de France aux allures de Coupe du Monde.

C’est sur ce circuit niché à plus de 1800m d’altitude que les pilotes se sont opposés. Le parcours se présentait de la manière suivante : une longue montée physique en lacet qui s’élève en prairie avant une longue descente alternant dalles et roches naturelles, de quoi offrir un joli spectacle après cette période de crise sanitaire. Étrange de se dire ça mais cette manche de Coupe de France est la première et dernière répétition avant le Championnat de France de la discipline qui se tiendra aux Ménuires (73) du 21 au 23 août prochain, soit 2 semaines plus tard.

Elite Femmes :

Ce sont les Elites et Espoirs Femmes qui ont ouvert le bal ce samedi avec un départ donné à la fraîche sous les coups de 10h30. Nous avons eu droit à une belle bagarre au pied de la station de l’Oisans mais il a fallu attendre le dernier tour pour voir une coureuse se détacher. C’est la jeune espoir Française Loana Lecomte (Massi) qui a pris le meilleur départ en compagnie de la Championne d’Europe Jolanda Neff (Trek Factory). Le duo franco-suisse est alors rejoint par Léna Gérault (VCA Anjos) qui est directement passée à l’offensive et ne sera pas revue. La Briançonnaise crée alors la surprise et devance la numéro 1 mondiale du haut de ses 25 ans. Troisième à Leukerbad (Coupe de Suisse) il y a trois semaines, Loana Lecomte réitère sa performance et prend en revanche la première place chez les U23. Tandis que la Championne du Monde Pauline Ferrand Prevot (Canyon Factory) devra se satisfaire d’une 5ème place sur ce dernier test d’avant Championnat.

Podium des Elites Femmes à l'Alpe d'Huez | © SKF

Léna Gérault (VCA Anjos) en 1h14’44“ Jolanda Neff (Trek Factory) à 26“ Loana Lecomte (Massi) à 1‘ Eva Lechner (Trinx Factory) à 1’46“ Pauline Ferrand Prevot (Canyon Factory) à 1’54“

Espoir Femmes :

Dans la catégorie espoirs femmes, c'est naturellement que Loana Lecomte est montée sur la première marche après sa 3ème place avec les élites. De son côté, Hélène Clauzel (Cube Pro Fermetures Sefic) prend une 9ième place au scratch et monte sur la deuxième marche. Elle devance la malchanceuse Isaure Medde (Scott Creuse Oxygène Guéret) qui a fait une course de remontée après être partie en dernière position suite à un incident mécanique.

Podium U23 Femmes à l'Alpe d'Huez | © Isaure Medde

Loana Lecomte (Massi) en 1h15’10“ Hélène Clauzel (Cube Pro Fermetures Sefic) à 3’12“ Isaure Medde (Scott Creuse Oxygène Guéret) à 5’44“

Elite Hommes :

En fin d’après-midi, ce sont les hommes qui se présentaient sur la ligne de départ. Un départ très rapide où 4 hommes se sont extirpés dont 3 de la même team : KMC Orbea. Jordan Sarrou (Absolute Absalon) s’est donc retrouvé seul contre 3 : Milan Vader, Victor Koretzky et Thomas Litscher. Cependant le coureur de la formation de Julien Absalon se montre costaud et parvient à lâcher ses concurrents jusqu’à l’entame du dernier tour. Un seul coureur parviendra à rentrer sur le Français après une course d’usure : Milan Vader. Le Champion des Pays-Bas, après avoir fait la jonction sur son adversaire, a alors réalisé un impressionnant dernier tour qui lui permettra de rejoindre la ligne d’arrivée avec plus de 10sec d’avance sur le Français. C’est le Suisse Thomas Litscher qui complète le podium. Jordan Sarrou était donc le seul à pouvoir rivaliser avec le pilote Hollandais sur ce circuit difficile. Cela annonce du grand spectacle à la quête du maillot tricolore.

Podium des Elites Hommes à l'Alpe d'Huez | © SKF

Milan Vader (KMC Orbea) en 1h28’21“ Jordan Sarrou (Absolute Absalon) à 11“ Thomas Litscher (KMC Orbea) à 41“ Maxime Marotte (Cannondale Factory) à 1’14“ Victor Koretzky (KMC Orbea) à 2’14“

Espoir Hommes :

Du côté des espoirs, c’est la pépite britannique Tom Pidock (Trinity) qui se montre le plus fort. Le dernier vainqueur de Paris-Roubaix espoirs prend une 9ème place au scratch et accuse un retard de près de 4min sur le Hollandais. Il précède le Français Rémy Duquesne (VCA Anjos) qui crée lui aussi la surprise en devançant le troisième du classement général de la Coupe du Monde 2019, l’Espagnol Jofre Cullell Estape (Megamo Factory).

Podium U23 Hommes à l'Alpe d'Huez | © SKF

Tom Pidcock (Trinity) en 1h32’16“ Remy Duquesne (VCA Anjos) à 17“ Jofre Cullell Estape (Megamo Factory) à 31“

Retrouvez ici le reste des classements avec notamment ceux de la Juniors Séries et de la Coupe de France Cadets/Cadettes.

Junior Séries Hommes :

Mathis Guay (Aix VTT) en 1h05’12“ Janis Baumann (Vélo Club Monte Tamaro) à 56“ Adrien Boichis (Passion VTT Venelles) à 2’36“

Junior Séries Femmes :

Line Burquier (Veloroc Lapierre) en 1h03’53“ Olivia Onesti (Scott Creuse Oxygène Guéret) à 42“ Finja Lipp (Equipe d’Allemagne) à 1’12“

Cadets :

Alexandre Martins (Scott Creuse Oxygène Guéret) en 55’10“ Paul Magnier (V.C. Pontois) à 57“ Nathan Cornillon (Golene Evasion) à 1’34“

Cadettes :

Julia Grégoire (Team Wallonie) en 50’58“ Tatiana Tournut (VTT Massif Jura) à 27“ Lilou Fabregue (Scott Creuse Oxygène Guéret) à 1’19“

La deuxième et dernière manche de la Coupe de France se tiendra du côté de Levens le week-end du 18 octobre prochain. Avant ça, rendez-vous aux Ménuires pour découvrir nos nouveaux Champion(ne)s de France.

