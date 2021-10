Mondraker présente deux nouveaux modèles 2022 : Raze et Foxy Carbon

Publié le 26/10/2021 16:00

Mondraker présente son nouveau trail : le Raze et la copie revue de leur enduro le Foxy Carbon 2022.

Nouveau Mondraker Raze 2022

Raze RR SL

Avec un débattement de 150 mm à l’avant et de 130 mm à l’arrière, le Raze est le nouveau modèle de Trail de chez mondraker. Le cadre est fabriqué en fibre de carbone, utilisant la technologie STEALTH AIR FULL CARBON dernière génération, et pèse (sans l’amortisseur arrière) 2 kg. Le SYSTÈME ZERO SUSPENSION à double biellette a été entièrement optimisé pour obtenir la meilleure réponse au pédalage et la meilleure suspension sans compromis sur un vélo affichant ce type de caractéristiques. Le Raze est équipé d’une nouvelle biellette inférieure pour une rigidité optimale.

Avec une cinématique de Trail et un amortisseur FOX spécialement personnalisé pour ce modèle, nous avons réussi à trouver le compromis parfait entre pédalage efficace et performance générale. D’après Mondraker, le principal atout du Raze est qu’il réunit les meilleurs caractéristiques des XC et des Enduro en un seul modèle : Le meilleur du F-Podium et le meilleur du Foxy Carbon regroupés en un vélo de trail nouvelle génération.

La nouvelle gamme des modèles Raze est également équipée, de série, du système de télémétrie MIND exclusif qui vous aide à régler votre suspension en un clin d’œil et à profiter de tout un monde de possibilités, comme avoir toutes les infos de chaque sortie au bout des doigts, visualiser à tout le moment les performances de la fourche et de l’amortisseur, accéder à tous les paramètres concernant le temps passé dans les airs, et obtenir une analyse détaillée de la sortie grâce à l’application MyMondraker.

En ce qui concerne la géométrie, la technologie FORWARD GEOME- TRY de Mondraker a été spécifiquement adaptée au Raze, offrant des caractéristiques de Trail avec des aspirations d’Enduro, prenant ainsi en considération les dimensions nécessaires pour fournir une position optimale tout en équilibrant les métriques pour plus de polyvalence. Son angle de direction de 65.5° et son angle de tube de selle de 76.5°, combinés à un reach plus important.

En terme de prix, le mondraker Raze 2022 est compris entre 5 999€ et 9 990€ en fonction de la version.





La gamme Raze se compose de trois modèles : Le Raze RR SL, le Raze RR et le Raze R. Tous partagent le même cadre en fibre de carbone et une esthétique spectacu- laire, grâce notamment aux formes de leurs tubes, à leur design et à leurs couleurs. De plus, ces trois modèles sont équipés d’une fourche FOX 36 de 150 mm, associée à un amortisseur Fox pour un débattement arrière de 130 mm.

Mondraker Foxy Carbon 2022

Foxy Carbon XR

Par rapport à la génération précédente, mondraker annonce la possibilité de choisir entre deux réglages de la géométrie : « standard » ou « basse ». En changeant la position de la vis la plus en arrière sur la biellette inférieure de l’amortisseur, vous pouvez réduire l’angle de direction de 65° à 64.5° (64.5° à 64° sur le modèle XR), l’angle du tube de selle de 76° à 75.7° et la hauteur du pédalier de -30 mm à -25 mm (légèrement plus bas que sur le modèle précédent).

Le changement qui est peut-être le plus significatif et le plus visible est sans doute l’augmentation de la longueur de la base, qui passe de 435 mm en position standard à 445 mm en position « basse ». La position « basse » augmente ainsi l’adhérence, la stabilité générale et en milieu de virage, ainsi que l’équilibre à haute vitesse, tout en offrant une meilleure répartition du poids, des performances et un comportement plus actif de la suspension dans les descentes. Des modifications géométriques subtiles, comme 0.5° au niveau de l’angle de direction ou 10 mm à la longueur de la base.

En terme de prix, le mondraker mondraker Foxy 2022 est compris entre 3 599€ et 8 999€ en fonction de la version.