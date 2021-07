Retour sur la 33ème Transmaurienne Vanoise

Publié le 24/07/2021 19:22

Une semaine de VTT au coeur de la Haute Maurienne Vanoise.

Au sommet de la 33ème édition

Pour le dernier jour de cette 33ème édition, nous retrouvions les participants des Modes Randonnée et Compétition (exceptée la Randonnée familiale) pour un départ commun dès 9h00. 45km les attendaient direction le plus haut sommet de cette édition : le Col des Sollières, à 2639m d’altitude, avant de basculer vers les bords du Lac du Mont-Cenis. De quoi finir cette semaine en beauté !

Transmaurienne Vanoise départ | ©



Un podium international

Après 5 jours d’épreuves, ce vendredi marquait la fin de la compétition sur la Transmaurienne Vanoise.

En tête depuis le début de la semaine, c’est le Belge Jens Adams qui s’impose sur l’épreuve UCI. Avec un temps total de 12h05, il devance le Néérlandais Hans Becking de 11 minutes 55. Benjamin Le Ny, 1er Français et leader Espoir de cette édition, prend quant-à-lui la 3ème place du classement général en 12h24.

Du côté des Féminines, après avoir remporté toutes les étapes, Estelle Morel s’impose logiquement en 15h51, avec plus de 25 minutes d’avance sur la Canadienne Emilly Johnston.

Chez les Juniors, après avoir lui aussi dominé toute la semaine, Paul Magnier remporte le Parcours des 6000 en 09h55.

Sur l’EDF E-Race, avec un temps de 9h54 au total, c’est l’Italien Eric Maragon qui s’empare de la première place, devant son concurrent de taille le Néérlandais Rob Meeuwessen, vainqueur des deux premières étapes.

Un podium internationnal qui nous aura fait rêver tout au long de la semaine !

Médailles Transmaurienne Vanoise | ©



Une très belle semaine

Cette semaine de Transmau’ se termine sous le soleil de Val Cenis. Une semaine chargée d’adaptations multiples auxquelles participants et organisation ont su réagir de la meilleure manière.

Au total, près de 1000 VTTistes étaient présents durant ces 5 jours aux côtés de 350 bénévoles et membres de l’organisation. Une belle troupe de passionnés du VTT réunie !

Transmaurienne Vanoise la course | ©



Cette année, deux nouvelles épreuves intégraient l’événement : Le Mode Ultra et la Transmau’ by night.

Cette dernière, randonnée nocturne comme son nom l’indique, a ravi la trentaine de participants venus s’y frotter. Entre concert, visite des Forts de l’Essaillon et fondue, l’ambiance était au rendez-vous !

Véritable réussite de cette année, le Mode Ultra rassemblait quant-à-lui 21 équipes de mordus du VTT pour un parcours transfrontalier de 270km et 10 000m de dénivelé positif à travers la France et l’Italie, à effectuer en moins de 50h. Un défi hors-norme !

Les participants et tous les acteurs de cette 33ème édition de la Transmaurienne Vanoise repartent donc le coeur chargé en émotions et des étoiles plein les yeux. Tous n’ont qu’une hâte, se retrouver l’année prochaine.

Le prochaine édition se tiendra du 17 au 22 juillet 2022.

Transmaurienne Vanoise, des paysages somptueux | ©