Le Champion de la Vallée d’Aosta-Mont Blanc S’engage avec EF Education-EasyPost

L’explosion de talent. Hier, Darren Rafferty s’est imposé dans l’une des plus prestigieuses et difficiles courses espoirs du cyclisme, le Giro Ciclistico della Vallée d’Aosta-Mont Blanc. Aujourd’hui, c’est avec fierté qu’il a annoncé la signature de son premier contrat professionnel avec EF Education-EasyPost.

Rafferty, Un Grimpeur Talentueux

Rafferty est un coureur doué dans l’art de la grimpette, toujours en quête de ses limites. Plus tôt cette année, il s’est illustré par une deuxième place au Giro d’Italia Giovani Under 23, communément appelé le Baby Giro, et une cinquième place à la version U23 de Liège-Bastogne-Liège. Il a maintenant pour objectif les championnats du monde de course sur route et de contre-la-montre. Sa hâte de débuter la saison prochaine au sein du WorldTour est palpable.

De la France à la Scène Internationale

« Je n’arrive toujours pas à y croire », déclare Rafferty. « Il est difficile de mettre des mots sur ce que vous avez tant travaillé pendant tant d’années. Il y a trois ans, j’ai choisi la France au lieu de l’université, rêvant de devenir coureur professionnel. Et maintenant, c’est enfin sur le point de se réaliser à partir de l’année prochaine. C’est incroyable. »

Une Ascension Continuelle dans le Monde du Cyclisme

Rafferty a fait preuve d’une progression constante en tant que coureur au fil des saisons. Il a attiré notre attention l’année dernière grâce à ses performances remarquables lors de courses comme la Strade Bianche di Romagna et le Grand Prix de Wallonie.

Des Résultats Prometteurs et un Futur Radieux

Son talent est indéniable. Pourtant, Rafferty ne sait pas encore jusqu’où cela le mènera. Il a démontré qu’il pouvait gravir des montagnes et réaliser un contre-la-montre solide contre les meilleurs coureurs U23. Mais le WorldTour sera un tout nouveau défi.

Un Choix Facile pour un Jeune Coureur

« EF est l’équipe qui, je crois, me donnera le plus d’opportunités », dit Rafferty. « C’est une excellente équipe avec une belle ambiance et un style de course offensif qui correspond à mon style et à ma façon de courir. »

Un Pas de Plus dans la Vision d’EF Education-EasyPost

Le choix de Rafferty confirme la vision de notre équipe pour le développement des jeunes coureurs. Au cours de l’année écoulée, nous avons recentré nos efforts sur l’identification des coureurs les plus talentueux et leur permettons de s’épanouir lors des événements adéquats. « Il y aura d’autres annonces comme celle-ci à venir. Je crois sincèrement que nous avons recruté les meilleurs talents pour 2024 », déclare Jonathan Vaughters, le PDG de l’équipe.