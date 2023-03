Le cycliste professionnel italien Domenico Pozzovivo, âgé de 40 ans, a signé un accord de dernière minute pour rejoindre l’équipe Israel – Premier Tech en 2023. Pozzovivo s’est entraîné durant la saison creuse dans l’espoir de trouver une équipe, et est maintenant prêt à faire ses débuts à la Settimana Internazionale Coppi e Bartali.

Pozzovivo, qui entame sa 19e saison en tant que coureur professionnel, a remporté des étapes du Giro d’Italia, du Tour de Suisse et de la Volta Ciclista a Catalunya et a récemment terminé huitième au classement général du Giro d’Italia 2022. Il a déclaré : « C’est une grande réussite de rejoindre une équipe qui est heureuse de récompenser ces mois d’entraînement difficiles sans équipe, mais en même temps, c’est un point de départ pour construire une très bonne saison. En commençant un peu plus tard que d’habitude mais avec la même motivation. »

Avec 16 participations au Giro d’Italia à son actif, Pozzovivo se prépare à prendre le départ de La Corsa Rosa, mais ce n’est pas son seul objectif cette saison. « Le Giro d’Italia est l’un des principaux objectifs de la saison et pour moi, être dans le top 10 est l’objectif. Je pense que c’est un résultat très important, compte tenu de mon âge et aussi de ce qui s’est passé dans ma carrière en termes d’accidents et de récupération. Mais le Giro n’est pas le seul objectif de la saison. Je pense pouvoir être présent dans le classement général de certaines des importantes courses d’une semaine pendant la saison et aussi être en bonne condition pour les dernières classiques en Italie, surtout Il Lombardia qui me convient beaucoup. »

Le propriétaire d’IPT, Sylvan Adams, a déclaré : « Je suis heureux d’accueillir Domenico dans notre équipe. Malgré son âge avancé, il a prouvé qu’il avait encore beaucoup à offrir. Il renforcera notre équipe sur le Giro et les classiques italiennes. Nous sommes impatients de voir la campagne de Domenico en 2023 ! Bienvenue chez IPT. »

Le directeur général d’IPT, Kjell Carlström, a souligné les forces de Pozzovivo dans la lutte pour le classement général lors des courses par étapes comme un facteur clé de son recrutement. « En prévision de nos ambitions pour les Grands Tours et les courses par étapes cette année, nous pensons que Domenico Pozzovivo peut renforcer nos perspectives de classement général, en particulier sur le Giro d’Italia. C’est un combattant éprouvé et un coureur qui peut obtenir de solides résultats en course indépendante. C’est le professionnel ultime et c’est un plaisir de l’avoir rejoint IPT et de le voir commencer sur sa terre natale à la Settimana Internazionale Coppi e Bartali, » a ajouté Carlström.