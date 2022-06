Ce week-end avait lieu la quatrième manche de coupe du monde de VTT à Leogang, en Autriche. Voici les résultats de ce week-end de compétition.

Le classement du XCC

Ce week-end de course débutait le vendredi avec la course short track. Chez les femmes, c’est Loana Lecomte qui s’est imposée devant Anne Terpstra et la Danoise Caroline Bohé. À noter également, la belle 7ème place de la française Léna Gérault.

Chez les hommes, c’est le Suisse Mathias Flückiger qui a levé les bras devant Vlad Dascalu et son compatriote Albin Vital. Les Français Maxime Marotte et Jordan Sarrou terminent respectivement 6 et 7ème de la course. Joshua Dubau prend lui la 10ème place.

Le classement du XCO

La championne de France Loana Lecomte s’est imposée 2 jours après sa victoire lors du XCC. Partie seule dans le deuxième tour, elle signe sa première victoire en coupe du monde cette saison. La Française réalise le doublé sur cette manche de la coupe du monde. « Je voulais gagner au moins une manche cette saison, c’est chose faite. Je veux avant tout être prête pour les Championnats du monde », a précisé Loana Lecomte. Sur la ligne, elle devance Jenny Rissveds et Laura Stigger. La leader du classement général, Rebecca McConnell termine en 7ème position. Léna Gérault prend la 9ème place et signe son deuxième top 10 en 3 jours.

Comme Loana Lecomte chez les femmes, Mathias Flückiger a réalisé le doublé chez les hommes. À la lutte avec le champion du monde Nino Schurter, le Suisse s’impose et réalise le week-end parfait. Sur la ligne, il devance Nino Schurter et Alan Hatherly, qui a surclassé Vlad Dascalu dans la lutte pour la 3ème place. Premier Français, Maxime Marotte signe une belle 5ème place. Comme sur la XCC deux jours plus tôt, Joshua Dubau prend la 10ème place de la course.

Les classements de la coupe du monde VTT

Hommes

1 Nino Schurter 2 Vlad Dascalu 3 Mathias Flückiger 4 Alan Hatherly 5 Tom Pidcock

Femmes

1 Rebecca McConnell 2 Loana Lecomte 3 Anne Terpstra 4 Laura Stigger 5 Jenny Rissveds

Les résultats de la coupe du monde DH de Leogang

Ce week-end avait également lieu la coupe du monde de VTT de descente. Après avoir remporté les deux premières manches de la coupe du monde, le Français Amaury Pierron échoue à la 4ème place. C’est le Britannique Matt Walker qui s’est imposé devant son compatriote Danny Hart et l’Espagnol Angel Suarez Alonso. 1er de la manche qualificative, le Français Benoît Coulange a chuté lors de la course, abandonnant toutes ses chances de victoire.

1 Matt Walker 2 Danny Hart 3 Angel Suarez Alonso 4 Amaury Pierron 5 Andreas Kolb

Chez les femmes, c’est la Suissesse Camille Balanche qui s’est imposée devant la Française et championne du monde, Myriam Nicole. Derrière, l’Italienne Eleonora Farina complète le podium. Au classement général de la coupe du monde, Balanche creuse l’écart avec 130 points d’avance sur Nicole.