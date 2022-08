Les courses, qui se sont disputées à l’Olympia Park de Munich (Allemagne) dans le cadre du championnat d’Europe multisports au cours duquel se sont déroulés pendant 11 jours les championnats continentaux de neuf disciplines, ont vu au départ certains des meilleurs spécialistes mondiaux.

Tom Pidcock s’impose chez les hommes en VTT XC Elite

Le programme des courses VTT XC a débuté avec l’épreuve masculine dominée par le talent britannique Tom Pidcock. Après un début de course caractérisé par un départ en retard et une glissade au premier virage, le Champion Olympique de Tokyo 2020 est revenu dans le groupe de tête à la fin du deuxième des huit tours au programme du parcours spectaculaire. Avant d’imposer son propre rythme et de créer la sélection. À la mi-course, Pidcock, vainqueur en juillet dernier de l’étape du Tour de France qui arrivait à l’Alpe d’Huez, a attaqué avec Filippo Colombo (Suisse) et Victor Koretzky (France), pour ensuite s’envoler en solitaire vers la ligne d’arrivée qu’il a franchie avec 11 » d’avance sur Sebastian Carstensen (Danemark), revenu sur les poursuivants dans les phases finales, et Filippo Colombo (Suisse) qui a complété le podium. Pour Pidcock, né en 1999, champion du monde en titre de cyclo-cross, il s’agit du premier titre continental en VTT après ceux remportés en cyclo-cross en 2016 (Junior) et 2018 (Under 23).

Loana Lecomte championne d’Europe VTT XC Elite

Dans les phases initiales, la course féminine a été caractérisée par le mauvais temps. Dès le début, les deux Françaises Pauline Ferrand Prevot et Loana Lecomte sont restées en tête. Jusqu’à ce que la championne d’Europe en titre Ferrand Prevot s’envole en solitaire.

Vers la mi-course, cependant, Ferrand Prevot a été victime d’un problème mécanique. Ce lui a valu d’être reprise et doublée par sa compatriote. À partir de ce moment-là, Lecomte n’a plus trouvé d’adversaires sur sa route. La lutte pour le podium, particulièrement excitante, s’est donc disputée derrière elle. Pauline Ferrand Prevot a terminé en deuxième position, à 37″ derrière sa compatriote, tandis que la troisième place est revenue à Anne Terpstra (Pays-Bas), déjà deuxième l’an dernier à Novisad, à 3’08 ».

La prochaine édition des Championnats d’Europe VTT Élites se déroulera le 25 juin 2023 à Cracovie- Małopolska (Pologne).