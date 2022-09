Le spécialiste suisse du VTT, Nino Schurter, est entré dans l’histoire du VTT XC dimanche dernier en remportant un dixième titre de champion du Monde. Portrait de ce coureur exceptionnel.

Très peu de sportifs peuvent se vanter d’avoir remporté 10 championnats du Monde. Le vététiste suisse, Nino Schurter, vient de rentrer dans ce club très fermé dans lequel on compte aussi, la cycliste française à la longévité sportive exceptionnelle, Jeannie Longo ou bien encore le judoka tricolore, Teddy Riner. C’est donc un exploit majuscule qu’a réussi le spécialiste du cross-country VTT ce dimanche 28 août dans la station de sports d’hiver de Haute-Savoie, Les Gets. Portrait de ce champion exceptionnel.

Nino Schurter rentre dans l’histoire du cross-country VTT

Le cross-country VTT, est une discipline qui nécessite à la fois vitesse et puissance. Cette discipline populaire, comme en témoigne la présence de 50.000 spectateurs aux derniers championnats du Monde qui se sont déroulés dans la commune savoyarde. C’est lors de cette course que le coureur de l’équipe Scott-Odlo MTB Racing est entré dans la légende de ce sport en remportant son dixième titre de champion du Monde.

Un dixième maillot arc-en-ciel pour Nino Schurter qui vient s’ajouter à son palmarès particulièrement riche débuté par plusieurs titres de champions du Monde en juniors et moins de 23 ans. Le vététiste de 36 avait déjà été triple médaillé olympique en 2016 en remportant les 3 médailles : bronze en 2008, argent en 2012 et or en 2016. Avec 7 meilleurs classements généraux et 33 manches de la coupe du Monde, il partageait un record de victoire avec un autre champion de la spécialité, le Français Julien Absalon. Notez qu’en 2017, le suisse avait réussi à s’imposer dans les 6 manches de la Coupe du monde de cross-country VTT. Le champion s’est aussi essayé à la course sur route, avec moins de succès, notamment en 2014 sur le Tour de Romandie et le Tour de Suisse.

Un 10 ème titre obtenu au courage dans une course mémorable

Nino Schurter a obtenu son dixième maillot arc-en-ciel au terme d’une course haletante et riche en rebondissements sur le circuit de la station savoyarde. Les 50.000 spectateurs présents, un record d’affluence, ont donné une atmosphère spectaculaire autour de ce circuit faisant de la course de VTT, la plus grande de l’histoire, selon différents spécialistes. Notez que le circuit de la station, Les Gets, avait une connotation particulière pour le coureur suisse car c’est ici qu’il avait décroché son premier titre de champion du monde, en 2004, en tant que junior.

La course Elite hommes de cross-country VTT est partie sur un rythme effréné. Nino Schurter s’est rapidement positionné en tête du peloton, position qu’il a occupé à la fin du premier tour de circuit mais talonné par ses plus proches rivaux, notamment Tom Pidcock, annoncé comme étant le favori de la course. Ce dernier passait d’ailleurs en tête à l’issu du troisième tour de circuit, une avance que le coureur britannique a conforté après une chute sans gravité de Nino Schurter dans un virage.

Nino Schurter s’impose à l’expérience

Le coureur suisse a alors entamé une poursuite déterminée pour rejoindre le peloton de tête formé par Tom Pidcock, Luca Braidot et David Valero Serrano. Le coureur de 36 ans a alors fait jouer de son expérience pour contrôler le rythme de la course et attaquer au moment opportun lorsque le favori, Tom Pidcock, a été victime d’un problème mécanique. Malgré l’effort énorme du coureur britannique, il n’a pu revenir sur le duo Schurter/Serrano en tête dans le dernier tour. À la faveur du passage dans la rocaille, Nino Schurter a alors pris un peu d’avance et, poussant la puissance au maximum dans les derniers mètres, le suisse s’est imposé avec 9 seconde d’avance sur l’espagnol.

Interrogé par nos confrères après sa victoire et un dixième titre historique, Nino Schurter a confié : « Je savais que ma seule chance de battre Tom Pidcock était d’adopter un rythme élevé dès le début. Il s’est avéré que David Valero Serrano était même une plus grande menace que Pidcock. Je suis tout simplement aux anges avec ce 10ème titre de champion du monde ». Un nouveau maillot arc-en-ciel qui place le coureur suisse dans la légende du cross-country VTT et devient le plus titré devant le français Julien Absalon. Pas sûr cependant que le cycliste puisse décrocher un nouveau titre. En effet, le coureur avait évoqué une fin de carrière dès 2020 après les JO de Tokyo.