Une affaire à ne pas louper chez Intersport avec le VTC Nakamura Crossover V affiché à 1499,99€ au lieu de 1699,99€. Une réduction intéressante sur un modèle qui vous permettra d’aborder confortablement vos trajets quotidien, vélotaf, ou tout simplement vos ballades du week-end.

Le Crossover V est un vélo qui mise avant tout sur le confort et la polyvalence. Il embarque un moteur central NAKA E-Power One de 70 Nm, associé à une batterie intégrée de 460 Wh pour une autonomie annoncée de 100km. Quatre niveaux d’assistance sont disponibles, auxquels s’ajoute un mode automatique NAKA Smart qui, grâce à des capteurs intégrés, ajuste automatiquement l’assistance électrique selon l’effort du cycliste.

VTC électrique adulte Nakamura Crossover V Le VTC électrique Nakamura Crossover V est une nouvelle génération de vélo électrique polyvalent permettant tout à la fois. Pratiquer le ''vélotaf'', partir en balade ou en voyage, vous décidez du programme et le Crossover V fera le reste. 1699,99€ 1499,99€ Voir l'offre

Bon plans Nakamura Crossover V : Confort et facilité d’utilisation au rendez-vous

L’équipement est particulièrement complet et adapté à un usage quotidien. On retrouve notamment des freins à disques hydrauliques Shimano MT200, huit vitesses Shimano Altus. Le Crossover V est aussi équipé d’un éclairage fixe, d’une béquille et de garde-boues. Le porte-bagages arrière peut supporter jusqu’à 27 kg et dispose d’une fixation MIK, pratique pour installer rapidement des sacoches ou un porte-bébé compatible.

Les roues de 27,5 pouces, les pneus large de 2,5 pouces et la fourche suspendue lui permettent de rouler confortablement sur des routes et chemins quelque peu dégradés. Avec, en plus, un enjambement bas, sa selle large et ses poignées ergonomiques, le Crossover V allie confort et facilité d’utilisation. Disponible en tailles S, M et L, il convient aux utilisateurs mesurant environ 1,50 m à 1,90 m.

À 1499,99 euros, le Nakamura Crossover V est une option intéressante pour qui cherche un VTC électrique complet et polyvalent à moins de 1500€.

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