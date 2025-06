Jonathan Milan (Lidl-Trek) a remporté, ce lundi, la 2ᵉ étape du Critérium du Dauphiné 2025. Dans la dernière ascension du jour, Romain Bardet (Picnic PostNL) attaque et s’offre un baroud d’honneur. Derrière, le peloton veille au grain et reprend le Français à 10 kilomètres de l’arrivée. Parfaitement emmené par ses coéquipiers, Jonathan Milan s’impose au sprint devant Fred Wright (Bahrain Victorious) et Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck). Jonathan Milan fait coup double et s’empare du maillot jaune devant Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) classé dans la même seconde.

🚴 #Dauphiné | 🇮🇹 Victoire de Jonathan Milan à Issoire ! 🔥 L’Italien assume son statut de meilleur sprinteur de ce Dauphiné et s’offre une première victoire d’étape ! 📺 Le direct : https://t.co/kdMlpNK5nx pic.twitter.com/6Yv6BcaLoV — francetvsport (@francetvsport) June 9, 2025

Le classement de la 2ᵉ étape du Critérium du Dauphiné 2025

Jonathan Milan Fred Wright Mathieu van der Poel

