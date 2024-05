Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce dimanche, la 21ᵉ étape du Giro d’Italia. À 10 kilomètres de l’arrivée, Jonathan Milan (Lidl-Trek) est pris dans une chute et doit changer de vélo. Le maillot cyclamen parvient tout de même à revenir dans les derniers hectomètres. Mais c’est finalement Tim Merlier qui s’impose au sprint devant Milan. Le Belge s’offre sa troisième victoire d’étape sur ce Giro. Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) complète le podium de cette dernière étape.

🔻 The final KM of the #GirodItalia, and a royal sprint on the paved streets of Rome, where one man was simply quicker than the others

⏮ The @Continentaltire Ultimo Kilometro ⤵️#LastKm | #Continental #ContinentalItalia #SafetySponsorOfTheRoad pic.twitter.com/oCQJRjd9Jw

— Giro d’Italia (@giroditalia) May 26, 2024