Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) a remporté, ce dimanche, la 15ème étape de La Vuelta 2026. En raison des fortes chaleurs, les organisateurs ont décidé de racourcir l’étape de 189,7 à 110,2 km. Alors qu’une échappée de 11 coureurs s’était constituée, Wout van Aert a relancé la course après le sprint intermédiaire. Devant, seul Andreas Leknessund parvient à s’accrocher au groupe Van Aert, composé de cinq coureurs.

Wout van Aert makes his move! 🔥 pic.twitter.com/wmfODPh3K7 — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) September 6, 2026

Un groupe de contre s’est formé, sans jamais parvenir à combler l’écart. Malgré les nombreuses attaques dans le final, Wout van Aert s’impose au sprint à Cordoue, deux jours après sa première victoire sur cette Vuelta 2026. Il devance Alessandro Romele (XDS Astana Team) et Thibau Nys (Lidl-Trek), qui avait lancé le sprint de loin. Enric Mas (Movistar Team) conserve le maillot rouge avant la deuxième et dernière journée de repos ce lundi.

Wout Van Aert s’impose au sprint sur la 15e étape du Tour d’Espagne ! #LaVuelta26 est à suivre en exclusivité sur HBO Max pic.twitter.com/cseQWOgOaa — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 6, 2026

Le classement de la 15ème étape de La Vuelta 2026

Wout van Aert Alessandro Romele Thibau Nys

Data powered by FirstCycling.com