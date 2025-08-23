186,1 km de course entre Turin et Novara en Italie. Voici la présentation de la 1ʳᵉ étape de La Vuelta 2025.

Fernando Escartin : La Vuelta 25 commencera par une étape en ligne, ce qui ne s’est produit que deux fois au cours de ce siècle : en 2007 et en 2020. La première journée comprend un col de troisième catégorie qui déterminera le premier porteur du maillot de la montagne. L’arrivée au sprint probable, avec les forces intactes, laisse présager des kilomètres finaux passionnants pour la conquête du premier maillot rouge.

Départ fictif : 12 h 55

Arrivée prévisionnelle : 17 h 20

Nos favoris : Jasper Philipsen, Mads Pedersen, Casper van Uden.

Comment suivre l’étape ? Dès 12 h 45 sur Eurosport 1.